"انزل غير جو في الإجازة".. الهدوء يعود لشواطئ الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد أحياء وسواحل الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة مشمس مع نشاط لحركة الرياح والتي بلغت سرعتها 21 كيلو متر/ الساعة، فيما تراوحت الحرارة بين 17 درجة للصغرى و20 للعظمى، وذلك بعد العاصفة الترابية.

ورفعت شواطئ شرق الإسكندرية، التي اكتمل بها حاجز الأمواج، وهي "محمود سعيد - سيدي بشر – المندرة"، الرايات الخضراء على أبراج المراقبة والتي تعني أن البحر متاح للنزول.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على باقي شواطئ شرق وغرب الإسكندرية، والتي تعني أن نزول البحر متاح مع اتخاذ الحيطة والحذر.

ودعت المصايف المواطنين لاصطحاب أطفالهم والتوجه للشواطئ للاستجمام، قائلة:" يوم أجازة جديد وآخر الأسبوع يعني كل الظروف بتقولك أنزل غير جو.. نسب الإشغال قليلة متضيعوش وقت والشواطئ مستنياكم تقضوا اليوم على البحر".

وشددت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بالالتزام بالتعليمات وإتباع ألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم وإتباع تعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.