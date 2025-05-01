عمال حصاد القمح.. جثة و34 مصابا في حادث على الطريق الزراعي بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:



لقي سائق مصرعه وأصيب 34 شخصًا، معظمهم أطفال، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي الشرقي "أسيوط - سوهاج".

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الهمامية بمركز البداري عن الحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا في طريقهم إلى الأرض الزراعية لحصاد محصول القمح.

أسفر الحادث عن مصرع يوسف س.م، 13 عامًا، وإصابة عبد الله ح.م، 16 عامًا، وصبري ك.م، 16 عامًا، وعلي م.ط، 16 عامًا، وبلال ع.م، 14 عامًا، ومصطفى ع.ع، 14 عامًا، وشعبان س.ب، 15 عامًا، وعبد الله ع.ع، 15 عامًا، وأحمد م.ا، 17 عامًا، وفارس غ.م، 14 عامًا، ويوسف ع.ح، 15 عامًا.

كما أصيب محمد ع.س، 14 عامًا، وعلي م.م، 12 عامًا، ومصطفى ع.ص، 15 عامًا، وطه ا.ف، 15 عامًا، ويوسف م.ع، 14 عامًا، وخالد م.ع، 17 عامًا، وعبد الله ي.ش، 13 عامًا، ويحيى ا.م، 40 عامًا، وأحمد ع.ا، 14 عامًا، ومحمد س.س، 12 عامًا، ومحمود س.س، 14 عامًا، ويوسف خ.ا، 13 عامًا، ومحمد ع.ح.ح، 16 عامًا، ومحمد س.ع.ع، 16 عامًا، وعمرو م.م، 11 عامًا، ومحمد ع.ع، 16 عامًا، وعبد الله ح.ا، 17 عامًا، وأحمد م.ب، 16 عامًا، ومحمد ع.ا، 17 عامًا، وهاني ع.ا، 15 عامًا، وحسام م.م، 17 عامًا، وسيد م.ع، 14 عامًا، وسيد ر.م، 16 عامًا، وحسين ع.ع، 5 أعوام.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى البداري المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.