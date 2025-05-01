إصابة 4 طلاب بنزلة معوية حادة داخل المدينة الجامعية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 طلاب جامعيين بنزلة معوية حادة، داخل المدينة الجامعية في بني سويف، إثر تناولهم طعام فاسد، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "عبدالرحمن.ص.ع"، 20 عامًا، مقيم الإسكندرية، و "أسامة.ر.ن"، 18 عامًا، مقيم بنها، و "يوسف.ع.ع"، 19 عامًا، و "أحمد.ش.ع"، 19 عامًا، ويقيمان دمياط، وجميعهم طلاب جامعيين مقيمين بالمدينة الجامعية شرق النيل، إلى المستشفى التخصصي، مصابين بمغص و إسهال، إثر تناولهم طعام فاسد.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.