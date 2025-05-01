وزير الري يزور محافظة الغربية لمتابعة رفع كفاءة الترع والمصارف -صور

الغربية- مروة شاهين:

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في زيارته لمحافظة الغربية لمتابعة أعمال التطهيرات ومراجعة الموقف المائي ومعدلات الأداء بمنظومة الري.

وأكد هاني سويلم، أن خطة الوزارة هي رفع كفاءة الترع والمصارف داخل نطاق محافظة الغربية، إلى جانب مراجعة إجراءات تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في ظل التحديات المائية الراهنة.

وقال اللواء أشرف الجندي، إن الزيارة تعكس التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الري في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بإدارة المياه، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود الميدانية لتأهيل المجاري المائية وتطهيرها بشكل دوري. وأضاف في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدولة بعيد العمال، نوجه خالص الشكر والتقدير لكل عامل مخلص يشارك في تنفيذ هذه الأعمال الحيوية على أرض الواقع، فهم الجبهة الأولى في مشروعات التنمية.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء استراتيجية الوزارة لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير المستمرة، وضمان الجاهزية الكاملة لشبكة المجاري المائية خلال فترات الذروة، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين.