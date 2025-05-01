إعلان

وزير الري يزور محافظة الغربية لمتابعة رفع كفاءة الترع والمصارف -صور

11:05 ص الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يزور محافظة الغربية (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يزور محافظة الغربية (2)
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يزور محافظة الغربية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في زيارته لمحافظة الغربية لمتابعة أعمال التطهيرات ومراجعة الموقف المائي ومعدلات الأداء بمنظومة الري.

وأكد هاني سويلم، أن خطة الوزارة هي رفع كفاءة الترع والمصارف داخل نطاق محافظة الغربية، إلى جانب مراجعة إجراءات تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في ظل التحديات المائية الراهنة.

وقال اللواء أشرف الجندي، إن الزيارة تعكس التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الري في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بإدارة المياه، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود الميدانية لتأهيل المجاري المائية وتطهيرها بشكل دوري. وأضاف في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدولة بعيد العمال، نوجه خالص الشكر والتقدير لكل عامل مخلص يشارك في تنفيذ هذه الأعمال الحيوية على أرض الواقع، فهم الجبهة الأولى في مشروعات التنمية.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء استراتيجية الوزارة لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير المستمرة، وضمان الجاهزية الكاملة لشبكة المجاري المائية خلال فترات الذروة، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الري محافظة الغربية رفع كفاءة الترع والمصارف اللواء أشرف الجندي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة