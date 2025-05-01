حبس المتهم بالتعدي على الطفلة مريم فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية، بحبس خفير أمن إدارى لإحدى الوحدات الانشائية بالوحدة الصحية لقرية العطارة بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات لتعديه جنسيا على طفلة تدعى مريم تبلغ من العمر 9 سنوات.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ألقت القبض على الحارس بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الطفلة الصغيرة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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