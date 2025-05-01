إعلان

حبس المتهم بالتعدي على الطفلة مريم فى القليوبية

10:52 ص الخميس 01 مايو 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية، بحبس خفير أمن إدارى لإحدى الوحدات الانشائية بالوحدة الصحية لقرية العطارة بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات لتعديه جنسيا على طفلة تدعى مريم تبلغ من العمر 9 سنوات.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ألقت القبض على الحارس بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الطفلة الصغيرة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

اقرأ أيضًا:

"حق مريم لازم يرجع".. غضب بين رواد التواصل الاجتماعي بعد التعدي جنسيا على طفلة القليوبية- صور

"لو مخلعتيش هدومك هعورك".. والد طفلة القليوبية يروي تفاصيل التعدي جنسيا على ابنته

هددها بالسلاح.. تفاصيل ضبط حارس أمن مُتهم بالتعدي جنسيًا على طفلة بالقليوبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعدي على الطفلة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر حبس خفير أمن إدارى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة
صندوق النقد يدعو المركزي المصري لتوخي الحذر في خفض سعر الفائدة