محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن يعاني من داء الفيل على نفقته الخاصة -صور

أسيوط - محمود عجمي:

وجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بعلاج المواطن أحمد عصام من مركز الفتح على نفقته الخاصة، بعد أن اشتكى من عدم قدرته على تحمل تكاليف الكشف والعلاج.

خلال جولته التفقدية بمدخل قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، لاحظ المحافظ معاناة المواطن من داء الفيل وتقرحات بالساق اليسرى. وعلى الفور، قرر اصطحابه إلى مستشفى المبرة العام بأسيوط، ووجه بتوقيع الكشف الطبي الفوري عليه وتوفير العلاج اللازم له على نفقته الشخصية، مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وضمان حصوله على الخدمة الصحية المناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد رسلان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عثمان نائب مدير الفرع، والدكتور أحمد محمود مدير مستشفى المبرة.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل كافة الجهود الممكنة لدعم ورعاية المواطنين، لاسيما الفئات غير القادرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم الإنساني جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.