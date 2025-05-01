"لو مخلعتيش هدومك هعورك".. والد طفلة القليوبية يروي تفاصيل التعدي جنسيا على ابنته



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفاصيل صادمة كشفتها أسرة الطفلة مريم، التي تعرضت لتعدي جنسي من قبل حارس أمن وحدة صحية بإحدى قرى شبين القناطر، إذ عاشت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات أيام من الرعب تحت تهديد المتهم.

وقال والد الطفلة المجني عليها: "ابنتي ذهبت مع شقيقتها للحقل لإحضار "برسيم" للأغنام، ولأن الأرض بالقرب من الوحدة الصحية، أخرج المتهم من جيبه ورقة نقدية فئة 100 جنيه، قائلا لها تعالي قربي هاتيلي حاجة من الدكان".

وأضاف والد الطفلة، أنه فور اقتراب ابنته من المتهم جذبها بقوة وأحضرها إلى الداخل، وحينما اقترب منها بكت المجني عليها وطلبت منه أن يتركها تذهب ولن تخبر أحد، فقام بإحضار "مطواه" مهدًدا إياها قائلا: "لو مقلعتيش هدومك هعورك وهتروحي المستشفى".

وأشار إلى أن المرة الثانية، أرسل المتهم ابنته لإحضار "مريم" والذهاب معها إلى كُتاب القرية، إذ ذهبت رفقتها إلى منزلهم، فقام بالاعتداء عليها تحت تهديد السلاح مرة أخرى.

وتابع والد المجني عليها، أن المتهم اعتاد استخدام ابنته لإحضار "مريم"، وعندما جاءت ابنته مرة أخرى، أغلقت ابنتي على نفسها حجرتها في المنزل وظلت تبكي خائفة، وبعد إلحاح وإصرار والدتها روت لحظات الرعب التي حدثت لها.

وطالب والد الطفلة "مريم" بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قائلا "عايز حق بنتي الإعدام للمتهم".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري بالتعدي جنسيا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بقرية العطارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.