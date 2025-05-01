"حق مريم لازم يرجع".. غضب بين رواد التواصل الاجتماعي بعد التعدي جنسيا على طفلة القليوبية- صور



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حالة من الغضب والحزن سيطرت على رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد اتهام حارس أمن إداري لإحدى الوحدات الصحية بدائرة مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالتعدي جنسيا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات.

أثارت هذه الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت مساء يوم محاكمة قضية مشابهة، اتهم فيه مسؤول إداري في مدرسة يبلغ من العمر 80 عاما بهتك عرض طفل دمنهور "ياسين".

وانتشر هاشتاج تحت عنوان "حق مريم لازم يرجع"، إذ عبر رواد التواصل الاجتماعي عن غضبهم مطالبين بمحاكمة المتهم ومعاقبته أسوة بقضية الطفل ياسين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بقيام حارس أمن إداري بالتعدي جنسيا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي بقرية العطارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.