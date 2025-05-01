هددها بالسلاح.. تفاصيل ضبط حارس أمن مُتهم بالتعدي جنسيًا على طفلة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لم يمر سوى أيام قليلة على واقعة الطفل ياسين التي قلبت الرأي العام في مصر، وذلك بعد اتهام مسؤول إداري في مدرسة يبلغ من العمر 80 عاما بهتك عرض الطفل، حتى حدثت واقعة أكثر فجاعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على حارس أمن وحدة صحية بالتعدي جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بإحدى قرى شبين القناطر.

كشف مصدر أمني تفاصيل الواقعة، أن الغفير يتبع شركة مقاولات خاصة، إذ جرى استقدامه لحراسة وحدة صحية تحت الإنشاء، بشبين القناطر.

ويمارس المتهم جريمته منذ حوالي 10 أيام، تحت تهديد السلاح، إذ أنه جرى اكتشاف الجريمة عن طريق الصدفة، حينما أرسل المتهم ابنتيه لإحضار الطفلة البريئة، حيث انهارت الطفلة وروت لأسرتها تفاصيل ما حدث لها من المتهم، بحسب المصدر.

لم تتردد أسرة الطفلة في تحرير محضر ضد المتهم، إذ تم القبض والتحفظ عليه في مركز شبين القناطر، على حد قول المصدر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري بالتعدي جنسيا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بقرية العطارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.