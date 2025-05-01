"عايز ينفصل عن زوجته فتخلص منها".. عاطل ينهي حياة طفلته في كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة بيلا في كفر الشيخ، القبض على عاطل من أبناء إحدى قرى مركز بيلا ويقيم بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامه بقتل طفلته خنقًا.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بيلا، يفيد بتلقي قسم الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي حول اشتباه أطباء بالمستشفى، ومفتش الصحة بوجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة "رودينا. م .ع. ع"، عمر عامين، بوجود آثار خنق حول رقبتها.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة بيلا، إلى مستشفى بيلا المركزي، إذ تبين من الفحص أن المدعو "مسعد. ع. ع"، عاطل، في العقد الثالث من العمر، من مواليد قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، ويقيم حاليًا بمحافظة الجيزة، حضر إلى المستشفى ورفقته ابنته المذكورة، ومعه أهالي بإدعاء وفاة ابنته منه في الطريق خلال مغادرته محل إقامته الحالي في الجيزة متجهًا إلى بيلا.

وبتضييق الخناق على والد الطفلة بمعرفة رجال المباحث أقر بإقباله على إنهاء حياتها داخل محل إقامته في الجيزة، إثر حدوث خلافات بينه وزوجته جعلته يفكر في إنهاء حياة طفلته لرغبته الانفصال عنها، وعدم وجود أطفال يربطهما ببعضهما، من خلال خنقها بإيشارب.

تم التحفظ على جثة الطفلة بمشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.