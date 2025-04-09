محافظ الوادي الجديد يوجه بطرح أكشاك "تكافل وكرامة"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بطرح أكشاك "تكافل وكرامة" بأسعار تشجيعية، ضمن مشروعات العاصمة الإدارية، وذلك خلال جولته اليوم يرافقه العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، مشددا على استكمال إجراءات تركيب كاميرات ذكية لتعزيز الأمن، ومتابعة جودة التشطيبات النهائية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بالاستمرار فى سداد مديونيات الغارمات للحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مركز الخارجة والإسكان للإعلان عن التقديم في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي وتوفير كراسات الشروط، وانارة شارع مستشفى الصدر ومخازن الصحة بحي السبط، ودراسة إمكانية تخصيص قطعة الأرض الفضاء بحي المسجد لإقامة دار مناسبات للحي.