حريق هائل يلتهم منزلًا في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

شب حريق هائل في منزل بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم الأربعاء، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل يمتلكه "فايز.ع.ع"، بقرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا.

جرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وانتقلت سيارات ومعدات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران التي أتت على محتويات المنزل، دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.