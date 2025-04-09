تقديم خدمات الرعاية الأولية لأكثر من 20 ألف منتفع بـ"طب أسرة جنوب سيناء"

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جرى تقديم خدمات الرعاية الأولية بمركزي طب أسرة دهب والمزينة لأكثر من 20920 منتفع، من بينهم السكان المحليين والزوار من السائحين والأجانب، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن المركزان حزمة متكاملة من الخدمات التي تتضمن الاستقبال والطوارئ، عيادة طب الأسرة، رعاية الأمومة، عيادة الأسنان، خدمات المعمل، الفحص الشامل، الإحالة، تنظيم الأسرة، صرف الأدوية من الصيدلية، المبادرات الرئاسية، أشعة الأسنان، المشورة النفسية، التثقيف الصحي، صرف الألبان، خدمات السونار، أشعة X-ray، إضافة إلى العيادات التخصصية "أطفال، باطنة، نساء"، ومبادرة فحص الزواج.

وأكد أن كلا المركزين حصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، مما يؤكد التزام فرع الهيئة بتقديم رعاية صحية أولية بجودة عالية، وتطبيق أعلى معايير السلامة، مع ضمان مكافحة العدوى بشكل فعال لجميع المتعاملين.