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أصابها بالخطأ.. شاب يقتل والدته في مشاجرة مع الجيران بأسوان

10:06 م الأربعاء 09 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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أسوان - إيهاب عمران:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، على يد ابنها، بطلق ناري، عن طريق الخطأ، في سوهاج.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بورود بلاغ بمصرع سيدة في العقد السادس من عمرها، عقب تلقيها طلق ناري خلال مشاجرة وقعت بنجع الشطيب بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتوصلت التحريات الأولية إلى حدوث مشاجرة بين ابن الضحية وأحد الجيران بسبب خلافات الجيرة، قام خلالها الأول بإطلاق عيار ناري على جاره، لكنه أخطأ وأصاب والدته "ز.ح" 60 عامًا.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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