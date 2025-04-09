يشعل النيران في زوجته بسبب الخلافات بينهما بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية حينما أقدم شخص على إشعال النيران في زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم دكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بوورد بلاغ بقيام شخص بإشعال النيران في زوجته.

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والتي أشرف عليها اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، قيام شخص بإشعال النيران في زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما، مما تسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الأولي والثانية باليدين والصدر والبطن، وجري نقلها إلي المستشفى، إلا أنها لقيت مصرعها أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات بمعرفة معاوني المباحث، جرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.