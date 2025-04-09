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انطلاق فعاليات المعسكر الرياضي "يلا كامب" في شرم الشيخ - صور

09:39 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات اليوم الأول من المعسكر الرياضي "يلا كامب" بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، والذي يُقام خلال الفترة من 9 حتى 12 إبريل الجاري بجنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

ويهدف المعسكر إلى تنشيط السياحة الرياضية، وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لممارسة أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة داخل أجمل المدن السياحية في مصر.

وشهد اليوم الأول من المعسكر أنشطة مميزة تضمنت ركوب الألعاب المائية، والغواصة البحرية، إلى جانب مشاهدة الشعب المرجانية النادرة والأسماك الملونة بأشكالها الخلابة، مما أضفى أجواءً من المتعة والانبهار لدى المشاركين، إضافة إلى مسابقات رياضية متنوعة، وتوزيع الجوائز على المشاركين، في أجواء من التفاعل والحماس داخل مدينة شرم الشيخ الساحرة.

جدير بالذكر، أن معسكر "يلا كامب" يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وتنمية روح المغامرة والعمل الجماعي لدى الشباب من مختلف المحافظات.

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