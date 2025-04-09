انطلاق فاعليات ملتقى التعليم الجامعي والصناعة في جنوب الصعيد - صور

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، فاعليات ملتقي "التعليم الجامعي والصناعة في جنوب الصعيد" والذي عقد بمكتبة مصر العامة، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور طارق حسن، عميد كلية هندسة الطاقة ورئيس الملتقى، وعدد من رؤساء الشركات، ورجال الأعمال، والاستثمار، والصناعة، ونقيب المهندسين بأسوان.

وأكد رئيس جامعة أسوان، على أهمية الربط بين الصناعة ومخرجات البحث العلمي بالجامعة، والتي تمثل بيت الخبرة في مختلف المجالات من خلال كلياتها المتنوعة.

وقال: "إننا نهدف إلى تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل والمجتمع، وهو ما يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية جامعة أسوان".

وأضاف أن إقامة هذا الملتقى يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الربط بين التعليم والصناعة والاستثمار، وتحقيق استفادة أكبر لخريجي الجامعة من خلال ربطهم بالقطاع الصناعي، والعمل على تقديم فرص حقيقية للتدريب والتوظيف.

وقال الدكتور طارق حسن، إن الهدف الرئيسي من الملتقى هو التشبيك بين شركات الصناعة والطاقة من خلال الاستعانة بالخبرات التعليمية والكوادر الأكاديمية لتنفيذ المشروعات الصناعية بمستوى عالٍ من الجودة والمعايير الفنية الدقيقة.

وأوضح أن الملتقى يتضمن عدة جلسات حوارية وحلقات نقاشية تناولت تبادل الأفكار والرؤى العلمية والبحثية التي يمكن من خلالها أن تخدم الصناعة في مختلف المجالات، في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.