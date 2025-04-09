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وقف الملاحة النهرية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء بأسوان

08:03 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    وقف الملاحة النهرية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء بأسوان (3)
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    وقف الملاحة النهرية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء بأسوان (2)
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    وقف الملاحة النهرية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء بأسوان (4)
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أسوان - إيهاب عمران:

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلب، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، نظراً لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة (الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البري) بالتنبية على سائقي الأتوبيسات والسيارات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه، أوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

وأشار إلى أنه تم في نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، نظراً لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان شاملة مسطح بحيرة ناصر، وعلى الجميع في حال أي طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فوري مع الموقف إن وجد.

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اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الطقس إغلاق حركة الملاحة النهرية نهر النيل بحيرة ناصر
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