محافظ المنيا يتابع استعدادات "صقر 148" لمجابهة الأزمات والكوارث - صور

المنيا-جمال محمد:

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية، بالمحافظة "صقر 148"، والذي سينفذ خلال الفترة من 20 حتى 22 إبريل الجاري، بالتعاون مع قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عن طريق محاكاة فعلية لسيناريو موقف طارئ لأزمة أو كارثة تشهدها المحافظة وآليات التعامل معها وطرق احتواء تلك الأزمة أو الكارثة و الوسائل الفعالة للتخفيف من أضرارها فور وقوعها.

وقال المحافظ إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية لبحث الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بمحافظة المنيا "صقر 148"، مؤكداً أن المحافظة تسعى بصفة مستمرة لتطوير السيناريوهات للأزمات والكوارث المحتملة ووضع خطط للتصدي لها ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة وتنسيق جهود وإمكانيات كافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة يحتوي على غرفة عمليات رئيسية، يدار من خلالها العديد من الفعاليات، إلى جانب رصد ومتابعة كافة الأحداث والطوارئ لحظيًا، بالتنسيق مع غرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المحافظة، إلى جانب دورها الأساسي في استقبال والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سيناريو العرض الخاص بالتدريب مع الجهات المعنية، وتوزيع كافة الأدوار المنوطة بكل جهة، بهدف التأكد من جاهزية المحافظة واستعدادها بجميع أجهزتها للتعامل حال وقوع أي أحداث طارئة أو أزمة، وكيفية اتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مديرية أمن المنيا، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن ورؤساء الشركات، والجهات المعنية.