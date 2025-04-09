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بعد 3 أيام.. انتشال جثة شاب سقط في بئر عميقة بالمنيا

07:04 م الأربعاء 09 أبريل 2025

جثة الشاب

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المنيا-جمال محمد:

تمكنت قوات الإنقاذ والأجهزة المختصة بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شاب سقط منذ ثلاثة أيام في بئر عميقة بالظهير الصحراوي الغربي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغًا يفيد سقوط شاب داخل بئر مياه بالظهير الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة غربي مركز أبو قرقاص، الأحد الماضي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين سقوط شاب يدعى إسلام إبراهيم، 31 عامًا، داخل البئر، في ظروف غامضة، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ المدني للبدء في عملية انتشاله بمعاونة الأهالي.

وتمكنت الأجهزة المختصة اليوم من انتشال جثمانه بعد العثور عليه في حالة تحلل جزئي، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفكرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مركز أبو قرقاص مديرية أمن المنيا سقوط شاب داخل بئر مياه النيابة العامة مستشفى الفكرية الصحراوي الغربي
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