لأول مرة بالمحافظة.. انطلاق مجالس الذاكرين بمساجد الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، إنه سيتم عقد مجالس الذاكرين لأول مرة بالمحافظة بداية من غد الخميس.

وأوضح وكيل الوزارة أن مجالس الذاكرين سيتم عقدها كل خميس من كل أسبوع، ويعقد المجلس ما بين المغرب والعشاء، لافتًا إلى أن المجلس يتضمن قراءة سورة يس فضلًا عن شرح لحديث الأربعين النووية ثم قراءة البردة الشريفة والختام والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله عليه.

وأكد وكيل الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن خريطة المساجد التي سينعقد بها مجالس الذاكرين على مستوى المحافظة.