محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام روسيا لتعزيز التعاون المشترك (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، كارين فاسيليان، قنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات متنوعة.

أكد محافظ الإسكندرية خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وبشكل خاص العلاقة الوطيدة بين مدينة الإسكندرية وروسيا.

وأشار المحافظ إلى أهمية دعم الروابط المشتركة وخلق فرص جديدة للتعاون البناء الذي يعود بالنفع على الجانبين.

كما أكد محافظ الإسكندرية على أهمية مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، الذي يُعد إنجازًا كبيرًا يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

وأوضح أن المشروع يُساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء بشكل مستدام، فضلاً عن دوره في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل النفط والغاز، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة.

من جهته، عبر القنصل الروسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا شعوره بالانتماء للمجتمع السكندري منذ توليه منصبه بالمدينة.

وثمّن قنصل روسيا الاتحادية بالإسكندرية، التعاون القائم بين البلدين، مشيرًا إلى آلاف السائحين الروس الذين يزورون مصر سنويًا، مشيدًا بالتنسيق الذي تم لإقامة فعاليات رياضية بين أندية روسية ونظيرتها بالإسكندرية، بما يعزز التبادل الرياضي والثقافي بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مثل السياحة والرياضة والتعليم، وأكد الطرفان على أهمية تنفيذ مبادرات مشتركة تُسهم في تحقيق التنمية المتبادلة وتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية.