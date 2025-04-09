بسبب سوء الأحوال الجوية.. مد فترة إيقاف البالون الطائر في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قررت سلطات الطيران المدني مد فترة إيقاف نشاط تحليق رحلات البالون الطائر حتى غد الخميس بدلاً من اليوم الأربعاء، لتصل بذلك مدة الإيقاف لخمسة أيام متتالية، بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا تحذيريًا بشأن ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، اعتبارًا من الأحد الماضي وحتى اليوم الأربعاء، حيث يصاحب هذا الارتفاع نشاط في حركة الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، إضافة إلى مناطق من محافظة الوادي الجديد، ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة الأقصر منذ عصر اليوم الأربعاء هبوب رياح خفيفة مثيرة للرمال والأتربة، اجتاحت مختلف مراكز ومدن المحافظة، دون أن تؤثر على الحالة المرورية أو حركتي الملاحة الجوية والنهرية.

يشار إلى أن تحليق البالون الطائر يتطلب توافر عدة عوامل مناخية ملائمة، أبرزها ألا تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدات، وأن تكون الرؤية واضحة دون شبورة ضبابية على ارتفاع 1500 قدم من سطح الأرض. ويُذكر أن البالون مزود بتقنيات عالية الجودة، من بينها نظام الصندوق الأسود المتصل ببرج المراقبة في مطار البالون الطائر، وذلك في إطار تطبيق أعلى معايير السلامة العامة والأمان للركاب.