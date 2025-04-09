صوامع تموين الإسكندرية تستعد لموسم توريد القمح المحلي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولات تفقدية للاطلاع على الاستعدادات النهائية بالصوامع والبناكر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، المقرر أن يبدأ في 15 أبريل الجاري.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الجولة شملت زيارة صومعة السلام بالكيلو 21، بناكر السلام، وصومعة الكينج مريوط؛ بحضور المهندسة أماني حلمي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية.

وأضاف "القلش" أنه خلال خلال الزيارات، اجتمع وكيل الوزارة مع مديري الصوامع وفرق العمل، حيث شدد على أهمية تنفيذ الإجراءات التي تضمن نجاح الموسم، بما في ذلك حسن استقبال التجار والمزارعين، والالتزام بالتوجيهات الفنية المتعلقة باستلام القمح، وضمان سرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية.

كما تفقد وكيل الوازرة غرف التحكم المخصصة لاستقبال القمح، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل استلام الأقماح وتخزينها. وزار أيضا خطوط السير المعدة لدخول السيارات الموردة، حيث تابع مراحل الفحص الفني، أخذ العينات، الوزن، التفريغ، والتخزين، والتي يتم الإشراف عليها من قبل لجان فنية متخصصة.

وكلف وكيل وزارة التموين مديري المواقع التخزينية بضرورة رفع أي مشكلات أو معوقات تواجه اللجان خلال عملها إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لضمان حلها الفوري؛ والتأكد من جاهزية البناكر، بما في ذلك أعمال التطهير والتبخير، استعداداً لاستقبال القمح في الموعد المحدد.