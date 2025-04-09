الغلق وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للمحلات المخالفة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:



قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل لمدة شهر، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.



وتابع الدكتور إسماعيل كمال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود حملة الإزالة المكبرة التى تم تنظيمها بمنطقة السيل الجديد، بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وشرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى، فضلاً عن رئيس المدينة إبراهيم سليمان، ونوابه، ورؤساء الأحياء، علاوة على العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 146 مخالفة وحالة إشغال متنوعة شملت إزالة ورفع 100 بائع متجول، و 4 شوادر بدون ترخيص، وتشميع وغلق 8 محلات، و15 فاترينة، بالإضافة إلى سحب 15 ميزان و4 تروسيكلات.



وشدد كمال على ضرورة المواجهة الحازمة لكافة الإشغالات داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين والمخالفين سواء محلات أو كافتيريات أو مقاهى أو باعة جائلين أو عربات أو فتارين وغيرها، وتم مصادرة المضبوطات، بما يساهم فى القضاء على العشوائيات ومنع الزحام والتكدس، وفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على الأسواق والشوارع والميادين، مكلفاً بالاستمرار على نفس النهج بشكل يومي للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعامل الفورى معها مما يساهم فى تفريغ المدن، وبالتالي يصب فى صالح المواطن الأسوانى والزائرين، ولاستعادة المكانة الجمالية والحضارية لعروس المشاتى.