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تمديد لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة في بني سويف لمدة 3 أشهر

02:40 م الأربعاء 09 أبريل 2025

لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة

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بني سويف- حمدي سليمان:

شهد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية، والتضامن الإجتماعي، والتجارة، والمرور، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وذلك بعد تمديد فترة عملها لمدة 3 شهور أخرى بنظاق المحافظة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض أعمال اللجنة التي جرى تنفيذها في الفترة الماضية، وتضمنت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها، والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها

وعقب الاجتماع اصطحب السكرتير العام المساعد، أعضاء اللجنة في جولة ميدانية لاستئناف أعمال اللجنة، حيث جرى استيقاف بعض السيارات لمراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بها للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، واللوائح المنظمة لهذه الملفات، وعدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة لها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.

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لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة بني سويف اللواء سامي علام
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