بالصور- محافظ أسوان يتفقد الورش بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الورش والوحدات بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

وأكد كمال أن عاصمة الاقتصاد الإفريقي تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، والتى تتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة فى ظل التيسيرات والتسهيلات وغير المسبوقة التي قدمتها الدولة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة استكمال تشغيل 308 وحدات وورشة حرفية بهذه المنطقة بشكل كامل.

وثمن زيادة جرعات التوعية من خلال تنظيم دورات تدريبية للمنتفعين، والتى ساهمت فى زيادة الإقبال على الانتفاع بالوحدات من 3 وحدات إلى 145 وحدة فى فترة زمنية وجيزة، حيث تم تنفيذ هذه الدورات بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة، والمبادرة الرئاسية "إبدأ"، وجامعة النيل، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد وتأهيل الشباب أصحاب الوحدات الصناعية لاكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشروعات الصناعية بكفاءة وفاعلية، وليكونوا نماذج مشرفة يحتذى بها فى إدارة الأعمال للمشروعات المختلفة.



ووجه المحافظ الدعوة لشباب المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء النوبة لاغتنام واستثمار هذه الفرصة الذهبية فى أكبر الصروح الصناعية من أجل توفير المزيد من فرص العمل بتشغيل هذه الوحدات والورش، وللتسويق الجيد والمتميز لها، ولتكون المنطقة قاعدة إنطلاق وباب ملكى نحو الأسواق الإفريقية بمقوماتها المتنوعة ، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لتقديم مختلف التسهيلات لتشغيل المنطقة الصناعية وتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.