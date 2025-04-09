واقعة التروسيكل.. ضبط المتهمين بسحل وسرقة فتاة في الإسكندرية - فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطلين، لهما معلومات جنائية، في واقعة سرقة هاتف محمول من فتاة وسحلها بمركبة "تروسيكل" في أحد شوارع العجمي غرب الإسكندرية.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر خطف شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" هاتف محمول من يد فتاة أثناء سيرها بشارع بمنطقة العجمي وسرقته.

ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول والذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة تشبث الفتاة بالتروسيكل في محاولة للإمساك بهما إلا أنه واصل السير ما تسبب في سحلها لمسافة طويلة قبل أن تسقط أرضًا.

وتبين من الفحص عدم ورود بلاغات تتعلق بالواقعة، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هوية الفتاة، وأكدت حدوث الواقعة يوم الاثنين الماضي ما تسبب في إصابتها بسحجات ولم تحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط المباحث في تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمنطقة العامرية، وضبط التروسيكل المستخدم في الواقعة، واعترفا بارتكابها وأرشدا عن الهاتف المحمول.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.