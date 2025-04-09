انطلاق موسم حصاد القمح بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلق موسم حصاد القمح بمحافظة جنوب سيناء، والتي تشهد طفرة كبيرة في زيادة التوسع في المساحة المزروعة على مستوى المدن، تفعيلًا لمبادرة التوسع في زراعة القمح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء وتصدير الفائض منها، لذا تحرص مديرية الزراعة على تشجيع المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.

قال المهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح بلغ 680 فدانًا على مستوى مدن المحافظة أغلبها بمدينتي طور سيناء ورأس سدر، ويجري العمل على مضاعفة هذه المسلحة خلال الموسم المقبل، وذلك بناء على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أن المديرية تتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحديد السلالة التي تتناسب مع الظروف فالمناخية ونوعية التربة والمياه بالمحافظة، وذلك من خلال فريق بحثي يقوم بمتابعة زراعة القمح بنظام الري بالتنقيط والري بالرش في الحقول الإرشادية، وذلك في إطار متابعة الحمل القومية للنهوض بمحصول القمح.

وأوضح أنه يجري تنفيذ ندوات ميدانية والمرور على المزارع لتقديم التوصيات الفنية المناسبة الخاصة بالري والتسميد، مشيرًا إلى أنه جاري متابعة أعمال الحصاد والدراس، لتوجيه وإرشاد المزارعين بالوقت المناسب للحصاد، وعدم ترك المحصول لفترة طويلة، وضرورة توريده، إضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها المزارعون حول محصول القمح، وأيضًا الشعير البالغ إجمالي مسلحته 30 فدانا.

وأشار إلى أنه جرى بالفعل حصاد 10 أفدنة من القمح، مشيدًا بجودة وغزارة المحصول التي تتحسن عامًا بعد الأخر، مما يبشر بالتوسع في زراعة القمح خلال الفترة المقبلة.