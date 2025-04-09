بسبب التكييف.. حريق محدود في مستشفى خاص بالمنيا - صور

المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، فجر اليوم الأربعاء، على حريق محدود اندلع في تكييفات طابقين بمستشفى خاص دون خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغاً بنشوب حريق في بعض من أجهزة التكييف بالطابقين الرابع والخامس بمستشفى السلامة في حي وسط مدينة المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده.

لم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا أو مصابين، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي بوحدات التكييف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.