الأمواج ارتفعت لـ3 أمتار.. إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

كتب- محمد فتحي:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إذ بلغت شدة الرياح 25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا.

وأضافت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم، أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .