"كوبري محمد نجيب قبل الصيف".. محافظ الإسكندرية يصدر قرارات لتنظيم شارع خالد بن الوليد - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء؛ جولة مفاجئة بشارع خالد بن الوليد بحي أول المنتزه شرق المحافظة، لمتابعة ما تم إنجازه في مشروع كوبري محمد نجيب والمقرر تشغيله قبل موسم الصيف المقبل.

يأتي ذلك بعد مرور شهر من تكليفات محافظ الإسكندرية للجهات التنفيذية بالإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء كوبري محمد نجيب ليكون جاهزًا بحلول 15 يونيو 2025، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 30 أغسطس 2025.

وخلال الجولة، كلف محافظ الإسكندرية السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة تضم مختلف الأجهزة التنفيذية لفحص ومعاينة الشوارع الجانبية لشارع خالد بن الوليد، والبدء في إزالة كافة التعديات والمخالفات لتحقيق النظام.

كما شدد على ضرورة قطع التيار الكهربائي عن المحال التي تعمل بدون عدادات كهربائية وتحرير غرامات فورية بحق المخالفين.

ووجه المحافظ رئيس حي المنتزه أول بالتنسيق مع شرطة المرافق لوضع نقطة ثابتة في شارع خالد بن الوليد والشوارع الجانبية لمنع عودة الإشغالات والتعديات مرة أخرى، مع متابعة دورية على مدار الساعة لضمان تحقيق السيولة المرورية وانضباط الوضع العام في المنطقة.

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه على سرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، إلى جانب الالتزام بضبط النظام العام حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة البيئة المحيطة.