مقتل شاب في مشاجرة بسبب تراشق على "فيسبوك" ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

قُتل شاب في مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، على يد نجل صديقه، إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين نتيجة خلافات تطورت من تراشق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوصول شاب يُدعى أحمد.ع إلى مستشفى ناصر المركزي جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في منطقة الصدر.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اندلعت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات عبر "فيسبوك"، ما دفع نجل الصديق، ويدعى يوسف.ع، ويعمل بورشة كاوتشوك، إلى التدخل، حيث طعن المجني عليه بمقص كان بحوزته، ما تسبب في إصابته القاتلة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.