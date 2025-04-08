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فقد عينيه في مسلسل انتقام.. إصابة طفل بخرطوش أطلقه خارجون عن القانون بالشرقية

09:03 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

إصابة الطفل هشام

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الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عامًا جراء إطلاق طلقات خرطوش، مما أسفر عن إصابات بالغة في عينيه وأماكن متفرقة من جسده داخل محل حلاقة بمنطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بإصابة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا على يد آخرين أثناء عمله داخل محل حلاقة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة الطفل هشام. م. س (14 عامًا)، الذي كان يعمل صبي حلاق بالمحل، حيث دخل أشخاص يحملون بندقية خرطوش ووجهوا طلقاتهم نحو شاب كان يختبئ منهم داخل المحل انتقامًا منه، إلا أن الطلقات أصابت عين الطفل.

تم نقل الطفل إلى المستشفى في حالة حرجة، وهو يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر القانوني رقم 5257 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق.

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