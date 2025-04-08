فيديو صادم بالإسكندرية.. سرقة فتاة وسحلها بـ"تروسيكل" بوحشية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة هاتف محمول من فتاة وسحلها بمركبة "تروسيكل" في أحد شوارع العجمي غرب الإسكندرية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع فتاة أثناء سيرها بشارع بمنطقة العجمي وفوجئت بشخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" بخطف الهاتف المحمول من يدها والفرار.

ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول والذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة تشبث الفتاة بالتروسيكل في محاولة للإمساك بهما إلا أنه واصل السير ما تسبب في سحلها لمسافة طويلة قبل أن تسقط أرضًا.

وكشف مصدر أمنى أن قسم شرطة الدخيلة لم يتلق بلاغًا بالواقعة إلا أنه جاري فحص الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية.

