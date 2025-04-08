إصابة 10 في انقلاب ميني باص على طريق السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 10 ركاب في حادث انقلاب ميني باص بطريق "القاهرة- السويس"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد انقلاب ميني باص في طريق المتجه إلى السويس، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف 8 سيارات إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن ميني باص يستقله 27 راكبًا، يحمل لوحات رقم "ق ر هـ 3275" يستقله ركاب متجهين إلى السويس قادمين من القاهرة، وأثناء سيره انحرفت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب الميني باص أمام كافيتريا الفرسان، على طريق "القاهرة- السويس" اتجاه السويس.

وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث وعددهم 10 بينما، لم يلحق بباقي الركاب أية إصابات، وذلك قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، حيث استقبل قسم الطوارئ بالمجمع المصابين وخضعوا للفحص والكشف الطبي لتشخيص حالتهم.

وقال مصدر طبي مسؤول بمجمع السويس الطبي، إن المصابين حالتهم مستقرة ولحقت بهم إصابات بسيطة تتراوح بين سحجات وكدمات، وكسور في الذراع.