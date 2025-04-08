"استيقظ على كابوس".. شاب يفقد قدمه أسفل عجلات قطار الصعيد بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد

أصيب شاب ببتر في القدم اليمنى أثناء محاولته النزول من القطار حال سيره، عقب استيقاظه من النوم، وفوات المحطة المقرر نزوله بها، ليسقط تحت عجلات القطار دائرة مركز شرطة العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة العسيرات بورود إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد العسيرات بأنه أثناء محاولة المدعو أحمد ف ع ث 27 عامًا حاصل علي ليسانس ومقيم بمحافظة أسيوط النزول من القطار [الإسكندرية- أسوان ] عقب مروره من محطة سكة حديد العسيرات

" غير مقرر توقفه بها " دائرة المركز اختل توازنه وسقط أسفله مما نتج عنه إصابته ببتر في القدم اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.



أفاد المصاب بأنه استقل القطار من محطة سكة حديد أسيوط واستيقظ فجأة عقب مرور القطار محطة سوهاج والتي كان يرغب النزول بها فحاول النزول عقب مرور القطار من محطة سكة حديد العسيرات فاختل توازنه وسقط أسفله ما أدى لحدوث إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.