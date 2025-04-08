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مسار للجري وطاقة شمسية.. مقترح جديد لتطوير كورنيش بورسعيد - صور

01:27 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لبحث المقترح الهندسي لأعمال رفع كفاءة وتطوير كورنيش بورسعيد.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، ملامح مقترح التطوير، الذي سيشمل إقامة مقاعد و"برجولات" على أعلى مستوى، وترميم السور الحجري بإضافة إضاءات مخفية، وترميم سلالم الشاطئ، وتنفيذ تصميم موحد لكافة الكافتيريات بطول الشاطئ بما تشمله من توحيد الارتفاعات والأسطح العلوية، وتحديد مداخل ومخارج الكافتيريات، وتنفيذ تصميم موحد للأكشاك، والالتزام بتنفيذ المسطحات الخضراء "لاند سكيب" أمام الكافتيريات.

كما تضمن مقترح تطوير كورنيش بورسعيد رفع كفاءة دورات المياه على أعلى مستوى، وكذلك رفع كفاءة أعمدة الإضاءة بطول الشاطئ من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإضافة مسار للجري وأجزاء ترفيهية، فضلا عن وضع تصور كامل لفرض النظام والأمن بشاطئ بورسعيد.

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تطوير كورنيش بورسعيد مسار للجري طاقة شمسية بورسعيد اللواء محب حبشي
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