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بالأسماء.. 4 وفيات و4 مصابين في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

11:15 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

انقلاب سيارة ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 4 أخرين، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، اليوم الثلاثاء ، على طريق "جناكليس – أبو المطامير"، بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة كل من: "ياسمين محمد إسماعيل، 40 عامًا، رجب ناجي حمد، 61 عامًا، هند علي عبد المعطي، 28 عامًا، زيني إبراهيم محمد، 32 عامًا.

كما أصيب في الحادث كل من: "زياد أشرف حمودة، 20 عامًا، حنين إبراهيم إسماعيل، 19 عامًا، ملك محمد عيد، 14 عامًا، أسماء رزق محمد، 23 عامًا، وجميعهم مقيمين بأبو المطامير.

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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