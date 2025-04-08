دعما لفلسطين.. القنطرة شرق تحتفي بالحشود المتجهة إلى سيناء- صور

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

في مشهد وطني مهيب، احتفى أهالي القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، بالحشود المتجهة إلى سيناء، إذ استقبلوهم بالرقصات البدوية والزغاريد، وسط أجواء وطنية مفعمة بالحماس والانتماء، تحت شعار "لا للتهجير"، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا على الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية.

وتوافدت الوفود من مختلف مراكز ومدن الإسماعيلية، يتقدمها رموز شعبية وأهلية وممثلون عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حاملين الأعلام المصرية، ومرددين هتافات تؤكد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفضهم القاطع لأي محاولات للمساس بوحدة الوطن أو زعزعة استقرار سيناء.

وأكد المشاركون، أن هذه الخطوة تأتي كتعبير صادق عن وحدة الصف الوطني، وإيمانهم بأن سيناء أرض مصرية خالصة، سالت عليها دماء الشهداء، وستظل عصيّة على محاولات التشكيك أو التقسيم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادات مكثفة لتأمين هذا التحرك الشعبي، إذ تم تنظيم التجمعات بشكل منضبط، مع تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المشاركين وتوفير سبل الدعم اللوجستي.

وأكد عددا من المواطنين المشاركين أن دعمهم للرئيس نابع من ثقة راسخة في رؤيته لحماية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته، مشددين على أن ما يحدث اليوم ليس مجرد فعالية عابرة، بل موقف وطني أصيل يعبر عن ضمير كل مصري حريص على أرضه ووطنه.

وتستمر القوافل في استعدادها لعبور سيناء، في رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري بكل أطيافه يقف صفًا واحدًا ضد محاولات التهجير، ومساندًا للقضية الفلسطينية، ومتمسكًا بكل ذرة تراب من أرضه.