من الإسماعيلية لا للتهجير.. حشود كبيرة تستعد للعبور إلى سيناء دعمًا لـ السيسي



الإسماعيلية– أميرة يوسف:

تحت شعار "لا للتهجير"، شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم، حراكًا شعبيًا واسعًا، إذ تتجمعت حشود كبيرة من المواطنين، استعدادًا للعبور إلى أرض سيناء، في رسالة قوية وواضحة لدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على رفض كافة الدعوات المشبوهة التي تستهدف النيل من وحدة الوطن أو المساس بأراضيه.

وانطلقت الوفود من مختلف مراكز ومدن الإسماعيلية، يتقدمهم رموز شعبية وأهلية، وعددا من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حاملين الأعلام المصرية، مرددين هتافات تؤكد وقوف الشعب خلف قيادته السياسية، ورفضهم القاطع لأي محاولة لتهجير أو زعزعة استقرار سيناء.

وأكد المشاركون، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لوحدة الصف الوطني، وإيمانًا منهم بأن سيناء أرض مصرية خالصة، سالت عليها دماء الشهداء، وستظل عصيّة على محاولات التشكيك أو التقسيم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية استعدادات مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ تم تنظيم التجمعات بشكل سلمي ومنضبط، مع تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المشاركين، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وأكد عدد من المواطنين المشاركين أن دعمهم للرئيس نابع من ثقة راسخة في رؤيته لحماية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته، مشددين على أن ما يحدث اليوم ليس مجرد فعالية، بل هو موقف وطني صادق يعبر عن صوت كل مصري غيور على أرضه.

وتستمر الاستعدادات لعبور هذه القوافل الشعبية إلى سيناء، وسط أجواء وطنية مفعمة بالحماس والانتماء، في مشهد يعكس معدن الشعب المصري وقت الشدائد، ورفضه لأي محاولات للنيل من استقراره أو وحدته.