مصرع أم وابنها في حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم بني سويف



الفيوم - حسين فتحى:

لقيت سيدة ونجلها مصرعهما، بينما نجى زوجها في حادث سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في مياه بحر يوسف بطريق الفيوم بنى سويف الزراعي.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكي" على طريق الفيوم بني سويف الزراعي بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقل إلى مكان الحادث العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، إذ تبين وفاة سيدة في العقد الثالث من العمر، وابنها 4 سنوات، وزوجها 35 عاما، إذ جرى نقلهم لمشرحة مستشفى الفيوم العام وقسم الاستقبال بنفس المستشفى.

وأوضحت التحريات، أن الزوج كان يقود سيارته الملاكي برفقة زوجته وابنه الصغير، إذ فوجئ بسيارة أجرة قادمة من اتجاه اللاهون تحاول الاصطدام به وعندما حاول تفاديها، اختلت عجلة القيادة في يده، مما أدى إلى سقوطها في مياه بحر يوسف أمام قرية دمشقين.

وتمكن أهالي المنطقة من انتشال جثة الأم وطفلها وإنقاذ الزوج قبل أن تبتلعه مياه البحر، وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيق.