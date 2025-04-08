بشعارات لا للتهجير.. انطلاق مسيرات شعبية من الفيوم إلى رفح- فيديو وصور

الفيوم -حسين فتحى:

انطلقت مسيرات شعبية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تضم مختلف أبناء محافظة الفيوم، متجهة إلى مدينة رفح لتعلن تأييدها لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

قالت الدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، إن ما نشهده اليوم يٌعبر عن مدى التفاف الشعب المصري بكل طوائفه حول القيادة السياسية التي أعلنت عن موقفها الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهو ما يدل على الموقف المصري الرافض لكافة المحاولات لطمس هوية الشعب الفلسطيني.

وأضافت منى عابد أمين مساعد حزب مستقبل وطن، أن كل المحاولات المتعلقة بإخلاء قطاع غزة والسيطرة عليه ستبوء بالفشل بفضل الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور صابر عطا رئيس لجنة حزب الوفد في الفيوم، أن الحزب موقفه واضح من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه يقف خلف الرئيس السيسي في كافة القرارات والمواقف التي يتخذها لحماية الشعب الفلسطيني وفرض سيادته على أراضيه بعيدا عن الغطرسة الإسرائلية، التي تهدف لتهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم في قطاع غزة.

وأكد النائب سيد سلطان رئيس حزب الشعب الجمهوري بالفيوم، أن الحزب يساند بكل قوة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية لردع التحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تحاول طمس الهوية الفلسطينية وكافة محاولات التهجير.