ألمان بالجلباب الصعيدي في فرح صديقهم بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة القرنة غرب الأقصر مشهدًا لافتًا خلال احتفال عائلة "الجحر" بزفاف نجلهم كريم حسن الجحر، حيث ظهر مجموعة من أصدقاء العريس من ألمانيا وهم يرتدون الجلباب الصعيدي التقليدي، ما أثار إعجاب الحضور.

الشباب الألمان، الذين تربطهم بالعريس صداقة وثيقة خلال إقامته في ألمانيا، قدموا خصيصًا من أوروبا لمشاركته وعائلته فرحتهم، وسط أجواء مصرية تقليدية غلب عليها الدفء والبهجة.

ولم تقتصر مشاركتهم على المظهر فقط، بل حرصوا أيضًا على تذوق الأطعمة الشعبية التي تُقدم في الأفراح المصرية، من بينها "الكمونية"، وهي طبق شعبي تشتهر به الأقصر، يُعد من الكرشة مطهية في صلصة حمراء.

صور الأصدقاء الألمان بالجلباب الصعيدي لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بروح الصداقة والوفاء، والانفتاح الثقافي الذي جمع بين شباب من خلفيات مختلفة في لحظة احتفاء بالحب والفرح.