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انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن ميت نما بشبرا الخيمة الأربعاء المقبل

06:30 م الإثنين 07 أبريل 2025

قطع مياه الشرب

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القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن منطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة، لمدة 5 ساعات، وذلك فجر الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل 2025، في إطار أعمال تغيير المحبس المغذي للخط الرئيسي بقطر 1200 مم الخارج من محطة مياه شبرا الخيمة.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيبدأ من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا من ذات اليوم، مطالبة المواطنين، لاسيما أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية توزع مجانًا في المناطق المتأثرة، مع إمكانية طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة "واتساب" على الرقم: 01206665125.

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