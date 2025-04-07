وصول السفينة السياحية "البحار السبعة العظيمة" ميناء الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية السفينة السياحية Seven Seas Grandeur، اليوم الاثنين، على متنها 1269 راكب بينهم 727 سائحًا من مختلف الجنسيات فضلًا عن البحارة طاقم الخدمة.

وترفع السفينة القادمة من ميناء أرجوستولي اليوناني علم جزر المارشال، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى ميناء ليماسول القبرصي ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.

وأعد ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة حفل استقبال حافل لاستقبال السفينة بمحطة الركاب البحرية شمل عددًا من العروض الفنية والفلكلورية التي نالت إعجاب السياح.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.