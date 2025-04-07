سقوط طفلين من أعلى كوبري في الإسكندرية واتهام الأم بإلقائهما.. ماذا حدث؟- فيديو وصور

الإسكندرية- محمد عامر:

شهدت منطقة العامرية واقعة مأساوية، اليوم الاثنين، إذ ألقت ربة منزل طفليها من أعلى كوبري مشاة بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد سقوط طفلين "ولد وبنت" من أعلى كوبري مشاة بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط كل من "يسر.و.ع.ع.خ"، 9 سنوات، وشقيقها "محمود"، 6 سنوات من أعلى الكوبري المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة الطفلين بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود العيان أن والدة الطفلين هي من ألقتهما من أعلى الكوبري، وجرى ضبطها والتحفظ عليها، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق لكشف أسباب الحادث ومدى سلامة القوى العقلية للأم.