صحة المنيا: فحص 411 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة والسكان في المنيا، اليوم الاثنين، عن فحص 411619 مواطناً ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، منذ انطلاقها في يونيو 2023 وحتى الآن .

وأوضحت المديرية أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) وتقدم خدماتها بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة».

ويجرى إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب، وتستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وبعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .