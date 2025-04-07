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"المتراخي بره والفاسد مكانه معروف".. محافظ كفر الشيخ للصحفيين: ورثنا مشاكل سنين وبالإرادة هنحلها -صور

04:04 م الإثنين 07 أبريل 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن تفعيل خطة عمل في الإدارة المحلية داخل ديوان عام المحافظة منذ توليه المسئولية كمحافظ للإقليم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الصحفيين ومراسلي المواقع الإخبارية في المحافظة، لتوضيح رؤية العمل خلال الفترة المقبلة وما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية منذ توليه المسئولية.

أشار المحافظ إلى عمل هيكل إداري على مستوى المحافظة في إطار الإمكانيات المتاحة تتمثل في ربط ورهن نجاح القيادة المحلية في المحافظة بنجاح القيادات الأقل تدريجيًا منها.

وأوضح أنه لا يكتفي بالتقارير التي يجرى عرضها عليه المتمثلة في كل الجوانب والأمور الخاصة بمصلحة المواطنين بل يجرى الانتقال للشارع لدراسة كافة الأمور على الطبيعة والاستماع من المواطنين من أفواههم للتأكد من حقيقة ما يجرى عرضه من تقارير.

وأكد أن ملف الطرق في المحافظة من أصعب الملفات الموجودة التي تواجههم كمسئولين فهناك صعوبات في تنفيذ الملف وبالرغم من ذلك فهناك

وقال محافظ كفر الشيخ للصحفيين: "المشاكل والتحديات كثيرة جدًا ومتراكمة منذ سنوات قديمة منها مشاكل وفرنا حلولها ومشاكل أخرى نسعى على انهائها وكل شئ سوف يكون بالإرادة، وكل من يتراخى في عمله يجرى استبعاده فلا مكان له والفاسد مكانه معروف".

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محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ اللواء علاء عبدالمعطي
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