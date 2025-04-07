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"محفوظ في القلب".. مكتبة مصر العامة بدمنهور تحيي ذكرى الأديب العالمي

03:51 م الإثنين 07 أبريل 2025

مكتبة مصر العامة بدمنهور

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البحيرة - أحمد نصرة:

تستعد مكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، لإطلاق سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية والمسابقات للاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت عنوان "محفوظ.. فى القلب"، تقديرًا لدوره الرائد في تعزيز الهوية المصرية وترسيخ معالمها الأدبية والفكرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه الفعالية تمثل فرصة لإعادة اكتشاف أعمال نجيب محفوظ، والتأمل فيما تحمله من قيم إنسانية ووطنية، خاصة أن المحافظة تدعم بقوة هذه الفعاليات الهادفة إلى تنمية الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، والاعتزاز بالتراث الفكري المصري الذي يُعد نجيب محفوظ أحد أعمدته الراسخة.

وتعد "محفوظ.. في القلب"، الفاعلية الثالثة ضمن هذه السلسلة الوطنية، بعد الاحتفاء بالفنان الكبير شادي عبد السلام في فعالية "يوم شادي.. لعزة الهُوِيَّة المصرية"، وتكريم الفنان الكبير صلاح جاهين في فعالية "عمنا.. صلاح جاهين".

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مكتبة مصر العامة دمنهور نجيب محفوظ
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